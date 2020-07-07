У середу на Тернопільщині буде прохолодно. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться на рівні 20 – 22 градусів тепла.

Спека на Тернопільщині відступила. За прогнозами метеорологів, прохолодна погода зберігатиметься до кінця липня. На Західній Україні пройдуть локальні дощі та грози, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Опади чергуватимуться із сонячною погодою.

«8-го липня атмосферний фронт переміститься у східному напрямку і потягне за собою опади. Підштовхне наш фронт західний антициклон Xabi. Періодичні дощі пройдуть в західних областях України.

Проте все ж головна новина завтрашнього дня – зниження температури повітря, послаблення спеки. Вдень у середу очікується на Заході +18 +24 градуси. Вітер в Україні у середу північно-західний, помірний, при грозах поривчастий».

За попередніми прогнозами синоптиків, тепло на Тернопільщину повернеться вихідними. А поки жителі краю можуть відпочити від спеки.

Софія Романська