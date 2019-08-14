Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, через активний атмосферний фронт із Центральної Європи у західному регіоні ймовірні грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Разом з опадами прийде невелике похолодання.

Серйозні атмосферні заявки на зливи, грози, шквали і град, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Подекуди в країні триматиметься спека, однак на Заході відчутно похолодає.

«Протягом дня передбачається +19 +24 градуси, проте на Тернопільщині місцями буде вище: +26 +29 градусів. Атмосферний фронт, пов’язаний із локальним циклоном на ім’я Zorro, зумовить грозові дощі на Заході України. Тут ще й посилюватиметься періодично південно-західний вітер. Значна ж частина території належатиме сухій малохмарній погоді, яку забезпечить східний антициклон Andrea».

Через коливання температурних показників у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття. Відтак жителям Тернопільщини радять прислухатися до свого самопочуття і берегти здоров’я.

Софія Романська