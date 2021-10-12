На Тернопільщині пройдуть дощі. За прогнозами Укргідрометеоцентру, опади

з‘являтимуться поступово, а також знижуватимуться температурні показники. Холодні ночі нагадуватимуть про швидкі погодні зміни.

Цими днями погоду у західному регіоні зумовлюватиме циклон. Він, зокрема, і сприятиме похолоданню. Тенденції зі зниженням температурних показників спостерігатимуться майже до кінця тижня, місцями вночі можливі невеликі заморозки. Відчуття холоду посилюватимуть дощі.

“У вівторок дощі періодично йтимуть в західних областях. Також вологим бонусом будуть тумани, які радуватимуть фотографів та псуватимуть нерви водіям. Температура повітря особливо не зміниться: вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень передбачається +9 +13 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, холодна погода протримається майже до кінця тижня. Втім, у другій половині жовтня синоптики обіцяють теплі дні.