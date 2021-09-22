На Тернопільщину прийшла астрономічна осінь. Якої погоди чекати далі?

22 вересня — день осіннього рівнодення. Це вважається початком астрономічної осені. Втім, синоптики ще обіцяють повернення бабиного літа.

На Тернопільщині погодні умови зумовлює циклон з атмосферними фронтами. Через їхній вплив у регіоні задощило та похолоднішало. Такі тенденції властиві астрономічній осені, – каже синоптик Наталка Діденко. Однак попереду в регіоні ще обіцяють теплі дні. “Приходить до нас астрономічна осінь. 22-го вересня – день осіннього рівнодення. Остаточно зрозуміло, що літо поїхало далеко на південь. Синоптична ситуація із усіх сил старатиметься це показати – бо навіть у денні години очікуються скромні низенькі +6 +12 градусів. Вночі ще холодніше, +1+6 градусів. При проясненнях можливі заморозки на ґрунті.

Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків суттєво зменшується.

У середу помірні дощі пройдуть в західних областях, на решті території України також буде підвищена вологість повітря або невеликий періодичний дощ, тумани”.

За словами синоптиків, потепліє на Тернопільщині ближче до вихідних. Наступний тиждень порадує і сонечком, і високими градусами.