Справжнє весняне потепління передбачають синоптики 8 березня на Тернопільщині.

За прогнозами, стовпчики термометрів цього дня підвищуватимуться до 12 градусів тепла. Втім, дошкулятиме штормовий південно-західний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 8 березня Тернопільщина перебуватиме в зоні впливу атмосферних фронтів від циклону, який розміщуватиметься над Балтійським морем. Через сильні вітри в області оголосили штормове попередження.

«Буде хмарно з проясненнями. Вночі спостерігатиметься невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця, слабкий туман. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 7 – 12º тепла».

За попередніми прогнозами, протримається відносно тепла весняна погода кілька днів. Вихідними буде більш прохолодно. Загалом березень дивуватиме різкими перепадами температурних показників.