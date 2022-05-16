Похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у середу температурні показники в області відчутно знизяться. Втім, ближче до вихідних весняне тепло повернеться. Погода все частіше нагадуватиме літню пору.

Синоптична ситуація цього тижня буде сприятливою, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Ймовірні локальні дощі.

«Нема спеки, нема якогось несподіваного аж холоду. 17-го травня така ж температурна картинка втримається – протягом дня в південно-західній частині +20 +24 градуси. Ввечері у вівторок можливі локальні дощики. Проте більша частина території належатиме сухій погоді із ніжними пухнастими “кумулюсами” та сонцем. Ніч – холоднувата, свіжа, +6+9 градусів. Вітер північно-західний, все ще поривчатий, ніяк не вгомониться. У середу в більшості областей України очікується короткочасне похолодання. Вночі у західних областях навіть можливі місцями невеликі заморозки на ґрунті. Вдень буде в межах +10+17 градусів. Але з четверга в Україні тепла погода відновиться».

Через перепади температурних показників у метеозалежних жителів краю може погіршуватися самопочуття.