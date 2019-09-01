Спеку на Тернопільщині можуть перебити дощі.

За прогнозами Укргідрометеоценту, у західному регіоні місцями пройдуть сильні грози, також можливі шквали. Під час опадів значно знизяться температурні показники.

Попри завершення календарного літа, спека з Тернопільщиною не прощається. Упродовж доби стовпчики термометрів сягатимуть тридцяти градусів тепла. Втім, метеорологи обіцяють довгоочікувані опади. За прогнозами Укргідрометеоценту, хмари з дощами та грозами прямують до західного регіону. Відтак, місцями ймовірні досить сильні опади.

«Дощі можливі у західних областях. Місцями пройдуть зливи та грози, ймовірні пориви північно-західного вітру, шквали. Щодо температурних показників, то вдень стовпчики термометрів сягатимуть тридцяти градусів вище нуля, але в період опадів можливе похолодання».

Метеорологи наголошують: цими днями у західному регіоні зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Відтак заборонено розводити вогонь під відкритим небом.

Додамо, через нехтування правилами безпеки цього року на Тернопільщині сталося близько тисячі пожеж в екосистемах.

Софія Романська