Сироватку від дифтерії отримала Тернопільщина. Ліки зберігатимуть при обласній раді, їх видаватимуть лікувальним закладам у випадку необхідності.

В регіоні є ризик епідемії дифтерії, – кажуть експерти. Оскільки рівень щеплення від цієї недуги залишається не достатньо високим.

Дифтерія – небезпечна інфекція, що загрожує смертельними наслідками та важкими ускладненнями, – наголошують лікарі. Відтак щепитися від неї необхідно кожному.

«Тернопільська область отримала 8 флаконів дифтерійного антитоксину на випадок лікування дифтерії. Дифтерійний антитоксин не розподілятимуть між лікувальними закладами Тернопільської області, його видаватимуть виключно за необхідності . Сироватки проти дифтерії знаходяться на базі КУ Тернопільської облради «База спеціального медичного постачання». Дифтерійний антитоксин використовується для лікування та вводиться при підозрі захворювання людини на дифтерію. При важких формах дифтерії можуть виникати порушення роботи нервової системи у вигляді паралічу м’якого піднебіння або дихальних шляхів, що може призвести до задухи. Також наслідком хвороби може стати ураження серцевого м’яза — міокардит», – повідомив начальник головного управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук.

Вчасне введення сироватки може врятувати життя, втім від тяжких наслідків це не завжди убезпечить. Відтак єдиним шляхом захисту від хвороби залишається вакцинація.

Софія Романська