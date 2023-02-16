Тернопільщина прийняла евакуаційний потяг з Краматорська та Слов’янська. Привезли людей з онкологічними захворюваннями і цукровим діабетом.

На пероні залізничного вокзалу переселенців зустрічали лікарі, рятувальники та психологи. Машини швидкої допомоги доставили людей у лікарні області.

«Ми привезли пацієнтів, які потребують тривалого лікування. Вони не можуть бути забезпечені цим лікуванням у своїх лікарнях, оскільки їхні лікарні знаходяться близько до лінії фронту. В нас є медичні вагони, які обладнані, як лікарський стаціонар. Є вагон реанімаційний, в цьому вагоні є 5 ліжок, які обладнані моніторами, апаратами ШВЛ, іншим діагностичним і підтримуючим обладнанням. Це дозволяє нам транспортувати таких хворих. Оскільки ми можемо надавати екстрену медичну допомогу безпосередньо в потягах», – каже заступниця координатора медичного проєкту «Евакуаційний потяг «Лікарі без кордонів» Альбіна Жаркова.

Евакуаційні поїзди облаштовані необхідним медичним обладнанням. Відтак у рамках програми “Лікарі без кордонів” хворих мають змогу вивезти з міст, де тривають активні бойові дії.