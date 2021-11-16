Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 16 листопада перебуває із робочим візитом у Тернопільській області.

Як повідомляють на урядовому порталі, під час робочої поїздки Глава Уряду ознайомиться з роботою центру масової вакцинації населення, огляне стан поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення та новозбудовану у рамках національної програми «Велике будівництво» загальноосвітню школу першого ступеня з дошкільним закладом у селі Підгороднє.

Результати робочої поїздки до нашої області Денис Шмигаль озвучить на прес-брифінгу о 14.00.

Чекає на прем’єр-міністра і подарунок у нашому місті. Підприємець і меценат Тарас Демкура презентує йому зменшену 3-Д копію скульптури святого Онуфрія авторства Іоана Георга-Пінзеля. На думку підприємця ця робота займе достойне місце у кабінеті високопосадовця. Він також зауважив, що невеличкі 3-Д копії скульптур Пінзеля даруватиме і послам, які відвідуватимуть Тернопіль, і це буде популяризувати Тернопілля.