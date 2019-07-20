Близько тридцяти дітей приїхали з прифронтових територій Донеччини на відпочинок до нашого краю.

Це діти учасників бойових дій та переселенців. Вони перебуватимуть у санаторії «Барвінок», що на Зборівщині.

Діти, як постраждали від війни, приїжджають на Тернопільщину до санаторію «Барвінок» вже четвертий рік поспіль, – розповідає волонтерка Логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Феціца. Однак волонтери забезпечують їхній приїзд вдруге.

«Діти приїхали у супроводженні трьох волонтерів. Це діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій, їхнє життя і дитинство покалічила жорстока війна. У декого війна забрала батьків, старших братів, декого змусила покинути домівку. Наші волонтери беруть участь у цьому проекті вдруге, а загалом діти з Донеччини приїжджають до нашого краю упродовж останніх чотирьох років».

Перебування дітей з Донеччини на Тернопільщині забезпечують з обласного бюджету, а також за кошти, зібрані волонтерами.

Софія Романська