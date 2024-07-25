Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній прибув на Тернопільщину з Першосвятительським візитом.

Предстоятеля помісної Української Православної Церкви зустрів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Хмельницький і Шепетівський Павло, єпископ Херсонський і Каховський Борис, духовенство єпархії та захисники Батьківщини.

Сьогодні, 25 липня, Предстоятель очолить Божественну літургію у храмі-пантеоні на честь святої праведної Анни у селі Лішня та звершить закладення капсули під меморіальний комплекс, присвячений нашим воїнам, які полягли у російсько-українській війні.