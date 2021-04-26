Нова партія вакцини AstraZeneca прибула на Тернопільщину. Область отримала 13700 доз препарату від глобальної ініціативи COVAX.

Вакцину застосовуватимуть насамперед для щеплення людей віком 65+, а також нею повторно колотимуть жителів краю, які вже вакцинувалися у період із 24 лютого препаратом AstraZeneca/CoviShield. Як повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва, двофазне щеплення потрібне, аби забезпечити повноцінний захист і формування імунітету.

“Вакцина розроблена Оксфордським університетом у співпраці з британсько-шведською компанією AstraZeneca. В Україні вже щеплюють вакциною АstraZeneca, яку реалізовують під торговою маркою Covishield, і яка вироблена на майданчиках індійського Інституту сироваток крові. Усі вакцини АstraZeneca, незалежно від країни виробника, це один і той же продукт. Він вироблений за однією технологією, і є взаємозамінним”.

Додамо, вакцинація на Тернопільщині розпочалася 25 лютого. Щеплення проводять мобільні бригади. Процедуру уже пройшли понад 18 тис. жителів краю.

В області діє регіональний штаб щодо проведення вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19. Він стежить за належним проходженням вакцинальної кампанії, своєчасним використанням вакцини протягом обмеженого часу та дотриманням вимог «холодового ланцюга».