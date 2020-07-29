Сильні грозові дощі ймовірні протягом доби на Тернопільщині. Опади зумовить атмосферний фронт, який рухається у напрямку нашого регіону.

Щодо температурних показників, то вони зберігатимуться високими, місцями перетинатимуть тридцятиградусну позначку.

Спека на Тернопільщині триватиме. Останні дні липня будуть жаркими, – каже синоптик Наталка Діденко. Хіба що прохолоди додадуть опади.

«29-го липня, розіпхавши на всі боки антициклони Albrecht та Balu, до нас прорветься атмосферний фронт північного циклону Dana. Цей фронт зумовить грозові дощі на Заході України. Решта території належатиме сухій повітряній масі. Спека поки що залишається. У середу впродовж дня очікується у західних областях +26 +30 градусів. У четвер спека послабне до +26 +27 градусів. А в п’ятницю, суботу та неділю повітря буде ще свіжішим. Липень дає жару, а ось початок серпня зовсім не буде спекотним».

Отже, поки жителі Тернопільщини можуть насолоджуватися теплом. Адже початок серпня принесе порцію холодного повітря, що нагадуватиме про швидкий прихід осені.

Софія Романська