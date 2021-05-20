Антициклон з потеплінням йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні температурні показники підвищуватимуться до двадцяти градусів тепла. Втім, дощі поки не прощаються з краєм, а місцями пройдуть сильні грози.

Погодні умови на Тернопільщині все більше нагадуватимуть літню пору. Як зазначила синоптик Наталка Діденко, тенденції з потеплінням посилюватимуться.

“Саме такий антициклон, весна, поступово витісняє вже дещо набридливі циклонічні дощі з території України. І тому 21-го травня опади малоймовірні, лише подекуди на Заході можуть пройти локальні грозові дощі. А в суботу в Україні вже повсюди світитиме сонце – Весна! Температура повітря у п’ятницю буде помірною, протягом дня +15+21 градус. Субота подарує всім українцям сонячну та порівняно теплу погоду. А ось у неділю, 23-го травня, на Заході черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер”.

Отже, погода на Тернопільщині нарешті потішить теплом. Однак у регіоні і далі спостерігатимуться часті опади.