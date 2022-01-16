На Тернопільщину повертаються снігопади і морози

Снігопади і заморозки повертаються на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, наступного тижня у краї сніжитиме, а температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.

Цими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Через його вплив у краї спостерігатимуться температурні перепади.

“Антициклон Carlos зумовлюватиме метеорологічну ситуацію на Тернопільщині. Надалі вітер слабшатиме, проте 17-18 січня знову посилиться. Далі можливі невеликі опади. Температура повітря після невеликих “плюсів” трохи знизиться, вночі до -1-5 градусів, вдень до 2 морозу 2 тепла. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Найближче суттєвіше похолодання, хоча й не сильне, очікується 17-19 січня”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, наступного тижня метеорологічна ситуація на Тернопільщині потішить любителів снігу та морозу. Оскільки до краю повертається справжня зимова погода.