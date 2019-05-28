Дощі знову повертаються на Тернопільщину. За прогнозами обласного гідрометеоцетру, ймовірність опадів зберігатиметься високою по всій території регіону. Місцями пройдуть грози.

Хмарність, дощі та грози, незначне зниження температурних показників, – такі погодні умови передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині. Далі до регіону прийде невелике похолодання.

«Упродовж денної пори ймовірні дощі. Вітер південно-східний 2 – 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15 – 17 градусів тепла, вдень передбачається 18 – 22 градуси вище нуля», – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, 30 – 31 травня в Україні побільшає дощів. Окрім цього, наприкінці тижня в західних регіонах України очікується чергова хвиля похолодання.

Фахівці попереджають: нестабільна погода може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних краян, ймовірні стрибки артеріального тиску.

Софія Романська