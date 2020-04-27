Антициклон принесе на Тернопільщину потепління.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, з вівторка стовпчики термометрів підвищуватимуться до 17 — 19 градусів вище нуля. Однак упродовж цієї доби зберігатиметься прохолодна погода.

Циклон Walli сьогодні ще над нами, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Однак незабаром він покине нашу територію і дасть дорогу потеплінню. “Вже завтра циклон опиниться за межами України. Свої речі він забере з собою, дощі та сильний вітер, а на зміну йому прийде антициклон Odilo. Він зумовить переважно суху погоду в більшості областей України. Вітер залишається не дуже комфортним, рвучким, проте напрямок — північно-західний. Вдень у понеділок передбачається +11 +16 градусів. Вітер поривчастий, північно-західного напрямку. Вночі холодно, +2+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки. З вівторка температура повітря знову почне підвищуватися, і середа-четвер вже рвоне до +20 градусів”.

Отже, потепління незабаром повернеться. За попередніми прогнозами синоптиків, тиждень буде теплим.

Софія Романська