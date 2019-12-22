У неділю на Тернопільщині знову потепліє. За прогнозами синоптиків, у денну пору стовпчики термометрів коливатимуться від 8 до 12 градусів вище нуля.

Втім, упродовж доби повітря буде вологим, як не з дощем, так з туманом. Це може погіршувати самопочуття у метеозалежних краян.

«День зимового сонцестояння приходить до нас завтра.

Незважаючи на похмуру погоду з невеликими дощами, туманами та мрякою, можна починати розучувати нові або згадувати старі веснянки. Бо Сонце почне статечно повертати на літо. 22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8+12 градусів. Вітер південно-західний, веселий, весняний, до сильного. Надалі в Україні переважатиме тепла волога погода, а похолодання очікується з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг та ‘мінуси‘, і одразу ожеледиця», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Передноворічного тижня на Тернопільщині буде спочатку тепло, з опадами, а від середи поступово холоднішатиме. Ймовірно Новий рік зустрічатиме снігом.

Софія Романська