Цими вихідними на Тернопільщині буде прохолодно та морозяно. Втім, потепління обіцяє повернутися. Уже наступного тижня метеорологи передбачають до десяти градусів тепла.

Потужний східний антициклон із красивим кіношним ім`ям Quincy вихідними й надалі нас виморожуватиме, – розповідає Наталка Діденко. Однак більш тепла погода уже не за горами.

«Потепління я вже бачу, прогностичні моделі вказують на збільшення опадів та потепління з 28-го листопада. А 23-24 листопада в Україні очікується вночі -3-9 градусів, місцями -9-12 градусів, а в денні години буде також не липень, від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вищою очікується температура повітря у західних областях: вдень +1+5 градусів. Сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер створюватиме небезпеку на Заході. Опади вихідними малоймовірні, бо ж – антициклон. Лише завтра в західних областях є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу – словом, слабкі опади. І, між іншим, де опади та низька температура повітря, там і ожеледиця. Водії, що їдуть на Західній України, і не думайте без зимової гуми подорожувати, може бути небезпечно».

Отже, цими вихідними на Тернопільщині морозитиме, а подекуди можливий сніг. Втім, подальші прогнози у метеорологів більш оптимістичні.

Софія Романська