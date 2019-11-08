У Європі цими днями передбачають снігопади, а до України повертається тепла осіння погода.

За прогнозами синоптиків, упродовж доби на Тернопільщині стовпчики термометрів підвищуватимуться до п’ятнадцяти градусів вище нуля. Місцями у регіоні пройдуть короткочасні дощі.

Теперішні погодні умови відповідають нормі. Періодично осінь досить ласкава до жителів краю, – каже синоптик Наталка Діденко. А з десятого листопада передбачають часткове підвищення температурних показників.

«Українцям, навіть із похолоданням, що прийшло на наші Північ та Захід, нема на що нарікати.

Та й зниження температури повітря до +9+14 градусів – таке собі похолодання, як для листопада. У п`ятницю свіжіше повітря ще побуде в західних областях – очікуються ті ж таки +9 +14 градусів. Дощі ймовірні лише в західній частині України. На решті території переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде зі сходу, північного сходу, слабкий або помірний. Якщо ви приготувалися до подальшого і цілком природного зниження температури повітря, захотіли солодко посумувати і навіть трохи поплакати від осінньої холодної похмурості, нічого у вас не вийде. Вихідними до нас знову прийде потепління!».

Отже, цими вихідними на Тернопільщині передбачають досить сприятливу погоду. Повернеться приємне осіннє тепло і сонце.

Софія Романська