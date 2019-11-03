Неділя в Україні буде з новою повітряною масою, – повідомила синоптик Наталка Діденко. До західного регіону поступово повертається осіннє тепло.

«Антициклон, який досить довго визначав холодну та суху погоду, випхнув за двері потужний циклон атлантичного походження, тому погода міняється кардинально», – розповідає Наталка Діденко.

Замість холодів, в регіоні спостерігатиметься потепління до +9+16 градусів, а далі буде ще тепліше.

«Замість сонечка – серйозні хмари, а в тихий штиль увірветься штормовий південний вітер. 3-го листопада в Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м/с, протягом дня температура повітря +9+14 градусів, на Заході +12+18 градусів. Дощі пройдуть у західних областях. На початку наступного тижня потепління в Україні посилиться. Якщо вітер буде люб‘язний і стихне, то ми знову побачимо на вулицях наших громадян у джинсах із дірками на колінах, роздягненими до футболок та легких кольорових светриків».

Отже, листопад теж дивуватиме жителів краю мінливою погодою. Втім, такі перепади можуть позначитися на самопочутті метеозалежних краян.

Софія Романська