Осінь відверто натякає про свої права та обов’язки.

У більшості регіонів України погодні умови почали нагадувати календарну пору року. Втім, літо поки не поспішає прощатися з нашим регіоном. І вже цими днями передбачають суттєве підвищення температурних показників.

«5-те вересня пожене атмосферний фронт у східному напрямку і тому Захід звільниться від дощів, а до температури повітря повернеться совість і вона підвищиться», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Відтак упродовж доби на Тернопільщині спостерігатиметься тенденція щодо зростання температурних показників. Завтра вдень передбачають +22 +26 градусів. Подекуди спостерігатимуться короткочасні опади, втім дощі також в регіоні надовго не затримаються.

Такі температурні перепади не залишать в спокої метеозалежних краян. Через різкі стрибки температурних показників у жителів краю може погіршуватися самопочуття.

Софія Романська