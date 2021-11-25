Потепління разом із дощами повертається на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники сягатимуть 8 градусів тепла. Місцями дошкулятимуть пориви південно-західного вітру.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, у регіоні зберігатиметься хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду, температура повітря впродовж дня: 6-8 градусів тепла.

«Над Україною спостерігаємо згущення ізобар – ліній однакового атмосферного тиску. Це означає посилення вітру. У четвер сильний вітер південно-західного та південного напрямків найбільш ймовірний у західних областях України. Будьте обережними та закутаними щільніше! Опадів поки що не очікується – антициклон втримує “сухі” позиції в більшості наших областей. Почне трохи ворушитися температура повітря, є тенденція, хоч і квола, до підвищення. Надалі в Україні потепліє, але з’являться опади – найбільше їх припаде на ніч та ранок суботи», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наприкінці листопада погода буде мінливою. Почастішають дощі, а місцями можливий мокрий сніг.