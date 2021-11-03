На Тернопільщині погоду зумовлюватиме антициклон. Відтак до регіону повернеться осіннє тепло. За прогнозами синоптиків, температурні показники сягатимуть 15 градусів вище нуля.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями. Обійдеться без опадів, температура повітря вночі коливатиметься на рівні 4-6, вдень: 12-15 градусів тепла. Втім, місцями дошкулятиме сильний вітер.

«У четвер в Україні буде вітряно. Найсильніші пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться в західній частині. Збільшення швидкості вітру лише на 1м/с відчутно знижує температуру повітря на 5 градусів. Дощів завтра практично не буде, за винятком крайнього заходу України. Теплою втримається погода також у п’ятницю, похолоднішає протягом суботи-неділі. 8-го листопада знову стрибне тепло вгору, а 9-10 листопада похолоднішає суттєвіше», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями на Тернопільщині буде мінливою. Через перепади температурних показників може погіршуватися самопочуття.