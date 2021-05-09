Тепла погода повертається на Тернопільщину.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у неділю поступово підвищуватимуться температурні показники. А в понеділок стовпчики термометрів сягнуть двадцятиградусної позначки.

Відчутне потепління охопить всю територію області. Втім, вночі зберігатиметься прохолодна погода, місцями можливі невеликі заморозки.

“Заморозки на ґрунті очікуються у західних областях. Вночі – холодяка. На щастя, завдяки візиту антициклону на ім”я Utine прибуде до нас сонячна погода, яка в змозі прогріти в неділю повітря до +12+17 градусів. Дощу 9-го травня не буде в більшості областей країни. Ніч, на понеділок, також обіцяє в Україні подекуди заморозки, тому почекайте до дня понеділка виносити чи саджати квіти на відкриті тераси. Вдень 10-11-го травня в Україні потепліє до +15 +22 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, у регіоні простежуватиметься тенденція до підвищення температурних показників. Наступного тижня синоптики обіцяють комфортну погоду, стовпчики термометрів сягатимуть двадцятиградусної позначки.