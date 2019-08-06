В Україну заходить потепління! – повідомила синоптик Наталка Діденко. Значно вищі температурні показники передбачають від завтра, а до кінця тижня тенденція продовжуватиметься.

«У вівторок очікується +20 +27 градусів тепла. Надалі довкілля розігріється ще більше і в середині тижня температура повітря досягне +30 градусів. Тобто, у більшості областей України передбачається спека. Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на Заході України. Але в більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Надалі ймовірність дощів найвища на заході та півночі України. Південно-західний вітер злегка помахуватиме хвостом, 5-10 метрів за секунду. Тобто, отих штормових поривів вихідних днів не буде», – розповідає Наталка Діденко.

Отже, любителі літньої спеки уже цього тижня зможуть насолоджуватися погодою. А загалом у серпні літо ще радуватиме жителів краю помірно високими температурними показниками, прохолоди додаватимуть невеликі дощі, які періодично випадатимуть у нашому краї.

Софія Романська