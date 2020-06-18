Сильна спека повертається на Тернопільщину.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями в регіоні температурні показники перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Втім, свіжості та прохолоди додаватимуть грози та дощі.

Західна Україна перебуває в зоні зниженого атмосферного тиску, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Тож ймовірність опадів залишається високою.

«Короткочасні дощі, грози, при грозах локальні шквали та град. Рекордсменом з притягування вологи на свою голову залишається наш Захід. Температура повітря у четвер вдень очікується в межах +27 +30 градусів. Місцями дощі освіжатимуть повітря до +23 +28 градусів. Температура повітря знизиться у понеділок, 22 червня».

Отже, спекотна погода з високою ймовірністю опадів спостерігатиметься на Тернопільщині і вихідними. Втім, наступного тижня обіцяють чергову порцію прохолоди.

Софія Романська