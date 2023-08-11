Антициклон йде на Тернопільщину. Відтак до регіону повертається літнє тепло.

За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів наступного тижня знову сягатимуть тридцятиградусної позначки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 12 – 14 серпня Тернопільщина перебуватиме під впливом антициклону з центром над Західною Україною. В області спостерігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с, температура вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25°.

«З понеділка літо схаменеться і організує знову спеку та сонячну погоду. І наступними вихідними, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік градусних 30-ток. Взагалі, очікується в другій половині наступного тижня в Україні +30 +35», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині ще потішить справжнім літнім теплом і сонцем.