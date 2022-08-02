Спекотна погода повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, від середи стовпчики термометрів підвищуватимуться до 26-28 градусів тепла. Місцями можливі невеликі дощі та грози.

Попри відчутну тенденцію до підвищення температурних показників, ймовірність опадів залишатиметься високою. Оскільки на погодні умови ще впливатиме циклон.

«3-го серпня, цей іллівський циклон, а це саме циклон поливає нас дощиками, майже не зрушиться з місця, тому розподіл дощів буде приблизно таким самим. У більшості областей України очікуються дощі, подекуди з грозами та рвучким вітром. А ось у Західній Україні переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря повсюди передбачається досить однорідною, що буває не часто – впродовж дня в Україні +24 +29 градусів. Ще в четвер повітряна маса переважатиме волога, з помірними градусами, а в другій половині тижня на синоптичну арену повернеться сонце, яке й розігріє повітря до спеки. Тому поки що насолоджуйтеся свіжим повітрям», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спека повернеться ближче до вихідних. Наприкінці тижня температурні показники сягнуть 30 градусів тепла.