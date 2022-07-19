Спека поступово повертатиметься на Тернопільщину.

За прогнозами синоптиків, від завтра температурні показники сягатимуть 29 градусів тепла. Переважно зберігатиметься суха погода. Лише подекуди можливі незначні дощі.

У західному регіоні спостерігатимуться тенденції до підвищення температурних показників. Метеорологи передбачають багато сонця та відчутне потепління.

«20-го липня, основний ареал спеки переміститься на Німеччину, охопить значну частину Центральної Європи. Це спекотне повітря у середу трохи дихне й на нас. Не таке аж пекуче, але до +30 градусів ймовірно 20-го липня у західних областях України. Регіон належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця. Якийсь серйозний дощ – навряд», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, тенденції до підвищення температури повітря зберігатимуться. Відтак у третій декаді липня передбачають багато спекотних днів.