Спека повертається на Тернопільщину.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у п’ятницю температурні показники коливатимуться від 26 до 28 градусів тепла. Втім, ймовірність опадів залишається високою.

Погодні умови у Західній Україні зумовлюватиме антициклон. Відтак дощі та грози пройдуть по всій території регіону.

«П’ятниця в Україну прийде із антициклоном Xabi. Тому практично повсюди очікується сонячна погода. Проте в другій половині дня 10-го липня в західних областях України з’являться дощі з грозами. Вітер буде південно-західний, невеликий, максимум помірний. Температура повітря найближчої ночі +12 +19 градусів, вдень ще дихаємо вільно +24 +29 градусів. У суботу та неділю стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів, а з понеділка знову завітає свіже комфортне повітря», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, вихідні на Тернопільщині будуть спекотними, а от наступного тижня прохолодна погода повернеться.

Софія Романська