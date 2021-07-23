Сонячна і тепла погода повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, наприкінці тижня стовпчики термометрів сягатимуть 28 градусів тепла.

Мінлива хмарність, тенденція до підвищення температурних показників, ймовірність дощів – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Поступово до регіону повертатиметься стабільне літнє тепло.

«Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає. Ось такі чудові новини на найближчу синоптичну ситуацію в Україні. 23-го липня практично повсюди в нас буде сухо та сонячно. Температура повітря також – одна з найкомфортніших. Протягом дня передбачається +23 +28 градусів. Насолоджуйтесь такою рідкісно-ідеальною погодою, бо вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, літня спека повернеться вже з наступного тижня. В поки синоптики обіцяють комфортні градуси.