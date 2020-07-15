Потепління повертається на Тернопільщину. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, упродовж доби зберігатимуться комфортні температурні показники: 20 – 25 градусів тепла.

У регіоні переважно обійдеться без опадів, лише подекуди можливі невеликі дощі. Також місцями дошкулятимуть пориви вітру.

«Циклон, який наробив багато лиха, залишить територію України. Відтак погода поступово стабілізується. Проте цими днями місцями буде дещо вітряно. Коли холод тисне на тепле повітря, яке опирається, виникає вітер. На заході можливі невеликі локальні дощі. Температура повітря зберігатиметься у комфортних показниках на рівні 18 – 24-ох градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, ближче до кінця тижня на Тернопільщині теплішатиме. Втім, поки що обійдеться без спеки. Разом із підвищенням температурних показників повернуться опади.

Софія Романська