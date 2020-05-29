Упродовж доби на Тернопільщині похолоднішає. За прогнозами Укргідрометеоцентру, супроводжуватиметься зниження температурних показників дощами. Місцями пройдуть сильні грози з градом.

Травень завершиться вологою прохолодною погодою. Марно чекати тепла і вихідними. Оскільки до західного регіону прямує черговий циклон, що створюватиме несприятливі погодні умови.

“Циклон протягом доби також вивертатиметься, крутитиметься проти годинникової стрілки. Тому основні дощі закидатиме на Захід. Дощі шпацеруватимуть під ручку із грозами та, можливо, з градом. Переважатиме в Україні циклонічна волога погода. Вдень 29-го травня похолодає у західних областях до +13 +17 градусів. Вночі — близько десяти градусів. 30-го травня в Україні – черговий циклон”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, потеплішає на Тернопільщині наступного тижня. Разом із приходом календарного літа метеорологи обіцяють високі градуси. Втім, дощі поки що із нашим краєм не прощаються.

Софія Романська