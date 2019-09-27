На кінець тижня до нашого краю повернеться сонячна і тепла погода. Хоч подекуди і пройдуть короткочасні дощі, загалом зберігатимуться комфортні умови.

Така синоптична ситуація спостерігатиметься і цими вихідними.

Хто сьогодні зовсім засумував під холодним дощем, тому – вечірня синоптична розрада на завтра, – зазначає синоптик Наталка Діденко. В західному регіоні спостерігатиметься невелике підвищення температурних показників.

«У п`ятницю дощ відійде, поступаючись місцем теплішій погоді. Дощі, окремі, невеликі, можливі хіба на Півдні та Заході. Але все ж у більшості областей України буде сухо і тепло», – додає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, цими вихідними на Тернопільщині стовпчики термометрів коливатимуться від 9 до 20 градусів тепла. Місцями по області можливі короткочасні дощі, але загалом зберігатиметься сонячна комфортна погода. Тож жителі краю можуть відпочивати і насолоджуватися бабиним літом.

Софія Романська