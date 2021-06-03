Літнє тепло повертається на Тернопільщину. Однак підвищення температурних показників прийде разом із дощами. Адже до регіону знову прямує циклон з атмосферними фронтами.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, до кінця тижня в області передбачають мінливу погоду зі стійкою тенденцією до підвищення температурних показників. Втім, ймовірність дощів залишатиметься високою.

“Четвер в Україні знову обіцяє дощі. Циклон південно-східного походження крутиться майже на місці, обертається проти годинникової стрілки і поливає із глечиків-атмосферних фронтів значну частину України. Погода буде нестійкою, вітряною, проте дощі – місцями та незначні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 +20 градусів. Хоча трохи вже потепліє, але буде вітряно. Надалі потепліє повсюди”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині далі відповідатиме літній порі року. Тенденції з потеплінням набиратимуть обертів.