Літня спека повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у неділю стовпчики термометрів сягнуть 30 градусів тепла.

Цими днями погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Відтак опадів поки не прогнозують.

«Чудове свіже повітря, помірне тепло поступово змінюватиметься в Україні спекою. Вже у неділю, максимальна температура повітря у більшості областей становитиме палючі +26 +30 градусів. У понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +28 +33 градусів. 19-го червня Західна Україна належатиме впливу антициклону, який охопить практично всю континентальну Європу, атмосферні фронти хіба що торкатимуться заходу та півночі Європи. Тому опадів у неділю в Україні не передбачається, буде сухо й сонячно. Вже у понеділок спека посилиться до +30 +33 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у вівторок, 21-го червня, градусна шкала з’їде вниз – дощі освіжать повітря до +25 градусів.