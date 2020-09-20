Неділя на Тернопільщині буде порівняно теплою. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти градусів тепла. По всій території регіону – сонячно.

Протягом доби на Тернопільщині погодні умови зумовлюватиме антициклон. Він блокуватиме опади, відтак синоптики передбачають суху, порівняно теплу погоду.

«Осінь налякала, заслала для перевірки в Україну холод арктичного походження, побачила, як ми забІгали, повкривалися і поодягалися тепліше, активно позабирали з городів помідори, а з балконів – квіти і трохи розслабилась.

Хай ще поки літо “хвости” попідтягає. Тому ніч осінь залишила собі – найближчої очікується +4 +9 градусів, а ось завтрашній день осінь дарує нам – буде сонячно й порівняно тепло. Потужна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску аж з Атлантики досягне і України – антициклон Manfred блокуватиме опади. Впродовж дня в Україні очікуються +20 +24 градуси», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протягом наступного тижня на Тернопільщині очікується класичне “бабине літо” – сонце і тепла погода: до +22+28 градусів. Осінні прохолодні дощі передбачають аж наступними вихідними.

Софія Романська