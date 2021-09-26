У неділю на Тернопільщині відчутно потеплішає. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у неділю температурні показники підвищуватимуться до 18 градусів тепла. Втім, подекуди пройдуть невеликі дощі.

До західного регіону повертається бабине літо. Втім, за прогнозами синоптиків, воно значного потепління не принесе. Хоча погода у неділю залишатиметься відносно комфортною.

“Синоптична ситуація буде цікавою і складною одночасно. У західному регіоні нарешті почне теплішати. Температура повітря вдень підвищуватиметься до +18 градусів. Проте цю обнадійливу репутацію вересня можуть дещо зіпсувати дощі, а також можливі сильні пориви північно-західного вітру. Атмосферний фронт північного циклону сприятиме опадам, відтак місцями можливі короткочасні дощі”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Протягом тижня у краї синоптична ситуація залишатиметься мінливою. Денні температурні показники коливатимуться від 12 до 15 градусів вище нуля. Переважно зберігатиметься суха погода.