«Бабине» літо повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, від середи у краї відчутно потеплішає. Протримається тепла погода, як мінімум, тиждень.

Цими днями погоду в західному регіоні зумовлюватиме антициклон. Він сприятиме теплій і сухій погоді.

«Підбирається до нас антициклон, він виштовхує дощі, які порушили всі правила етикету і явно перебрали міру. В Україну заходить, весело помахуючи ридикюлем, бабине літо; заходить сухою погодою, навіть, не побоюся цього слова сонячною, а також вищою температурою повітря, картинними ранковими туманами і купою жовто-червоного листя на ще зеленій траві. 5-го жовтня, в Україні суттєвих опадів не очікується. Надалі повсюди переважатиме суха погода. Температура повітря підвищиться і становитиме найближчими днями +14 +21 градус. І суха погода триватиме аж до наступної середи – хіба що у неділю набіжать якісь вологі хмарки, проте нічого серйозного», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, вже від середи на Тернопільщині спостерігатиметься «бабине» літо. Температурні показники у четвер-п’ятницю сягатимуть 19-20 тепла.