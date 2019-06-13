Упродовж доби на Західній Україні пройдуть дощі з грозами, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, температурні показники залишатимуться досить високими.

Місцями стовпчики термометрів сягатимуть тридцяти п’яти градусів тепла.

«Локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Заході,

хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі. В усій Україні наша спека триватиме далі, протягом дня максимальна температура повітря досягне +30+35 градусів. Найближчої ночі передбачається +18+23 градуси. Найближчими днями – спека втримується. Невелике послаблення спеки – з понеділка, проте на Півдні та Сході все ще домінуватимуть дуже високі градуси», – розповідає Наталка Діденко.

Синоптик радить набратися терпіння, оскільки високі температурні показники і далі передбачають у більшості регіонів України. Втім, поряд з іншими державами, погода в нас належить до золотої середини.

За попередніми прогнозами, більш прохолодної погоди варто чекати наступного тижня.

Софія Романська