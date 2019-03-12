На Тернопільщину повернулися морози
Сильні вітри на Тернопільщині поступово вщухатимуть, – кажуть метеорологи. Натомість передбачають дощі з мокрим снігом, мінусові температурні показники вночі та ожеледицю.
Метеорологи наголошують: холоднеча на Тернопільщині триватиме до кінця тижня. Відтак жителям краю радять подбати про теплий одяг.
Надалі погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон, – каже синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Відтак в регіоні вдень очікуються невеликі опади, а вночі через мінусову температуру повітря на дорогах утворюватиметься ожеледиця. «Складні погодні умови, які спостерігалися минулої доби на Тернопільщині, були зумовлені впливом циклону з Прибалтики. Надалі Тернопільщина перебуватиме під впливом антициклону. Тому наступної доби вдень ми очікуємо невеликі опади, вночі та вранці на автошляхах може утворюватися ожеледиця. Температура повітря: вночі від двох градусів вище нуля до трьох градусів морозу; вдень: від нуля до шести градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Щодо 13-го березня, то передбачається ще дещо прохолодніша погода. Вдень обійдеться без істотних опадів. Температура повітря вночі знижуватиметься до п’яти градусів морозу, вдень зберігатимуться плюсові температурні показники».
Софія Романська
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