Значно похолодало в більшості областей України. Нічні температурні показники знижуються до 10 – 14 градусів тепла. Вдень температура повітря коливається від 18 до 29 градусів.

А тим часом у Європі стовпчики термометрів сягають 45 градусів тепла.

29 та 30 червня в Україні спека малоймовірна, проте температурний режим буде неоднорідним, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Втім, з неділі тепло поступово повертатиметься.

«У неділю потепліє до +22 +26 градусів, на Заході до +29 градусів. У нічні години взагалі згадаємо про ковдри, адже температура повітря знизиться до +9+14 градусів! Періодичні невеликі дощі можливі, проте опади успішно чергуватимуться із сонцем, якого також вистачатиме. Тобто, сильних злив не буде вихідними».

Любителям спеки довго сумувати не доведеться, адже з першого липня вона знову повернеться.

«1-го липня спека знову заскочить в Україну, проте вже 2-го липня вона втримається лише на Півдні, а в більшості областей послабне», – додає Наталка Діденко.

Отже, з наступного тижня на Тернопільщині спостерігатимуться досить мінливі погодні умови.

Софія Романська