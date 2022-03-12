Аграрії області зможуть отримати пальне за спеціальними умовами, щоб розпочати посівну кампанію. На Тернопільщину переїжджає завод «Хортиця». Діти з області, які виїхали закордон, можуть перейти на екстернатну форму навчання.

Про це йшлося на брифінгу Ради оборони Тернопільської області 11 березня.

Володимир Труш: «Почалася посівна. В аграріїв є проблема з пальним, яку ми вирішуємо. Для них будуть створені спеціальну умови, за якими вони зможуть проплатити і отримати пальне, щоб розпочати посівну. Підприємці та суб’єкти господарської діяльності, які тимчасово призупинили роботу на початку війни, відновлюють діяльність. Три великі підприємства з України вибрали ділянки куди вони переїдуть і запустять виробництво в області. Один з таких заводів – це «Хортиця», який буде розміщений на базі державного спиртзаводу і випускатиме всю продукцію «Хортиці». Вважаю, що це хороший варіант, тому що це додаткові робочі місця, інвестиції в область, сплата податків до місцевих бюджетів».

Сергій Надал: «До мене звертаються батьки, які виїхали закордон з питанням про навчання, оскільки у них можливо не буде зв’язку чи інтернету. Всі діти зможуть послухати уроки у зручний для них час в «YouTube», де ці уроки будуть записані. Цього року не буде ні ДПА, ні ЗНО, але необхідні знання школярі зможуть отримати коли їм буде зручно. Також родичі дітей, яких немає в Україні, можуть звернутися до керівництва школи, щоб передбачити можливість екстернатного навчання».