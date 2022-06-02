На Тернопільщину переїхав музей з Харківської області

У Кременець із Харківської області переїхав музей ремесел та традицій “Багричівська садиба”.

Про це Суспільному повідомив директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук.

За його словами, тематика експонатів – побут, ремесла та традиції.

“Наш музей переїжджав із дуже скрутних умов після обстрілів. Вдалося врятувати й перевезти експозиції, які охоплюють 120-річний період історії нашого краю. Колекція музею – це предмети, які зберігалися моїми предками разом з будинком”, – розповів засновник “Багричівської садиби” Олег Яровий.

Експозиції музею з Харківщини прийняв на зберігання Кременецький краєзнавчий музей.

“Перевезена колекція прийнята на зберігання у сховище нашого музею. У ній експонати та обладнання для обробки шкіри. У планах – зробити виставку музею “Багричівська садиба”, – каже Андрій Левчук.

За словами Олега Ярового, на разі він планує залишитися зі своїм музеєм у Кременці.