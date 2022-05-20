На Тернопільщину переїхала школа верхової їзди з Луганщини

Війна спричинена військовою агресією росії проти України, дійсно об’єднала Схід і Захід України.

Західні області нашої держави стали надійним прихистком для жителів різних регіонів держави, які через військові дії вимушено покинули власні домівки і тимчасово оселились в західних регіонах України.

В Борщівську громаду переїхала школа верхової їзди з міста Кремінна Луганської області, яка розпочала свою роботу у Борщеві минулих вихідних. Про це повідомляє тижневик Номер один.

Від 15 травня з 12.00 год. до 18.00 год. проводяться кінні прогулянки для дітей та дорослих в парку відпочинку «Замковий» (біля дитячих майданчиків).