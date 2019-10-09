Упродовж доби на Тернопільщині ще зберігатиметься прохолодна погода.

Вночі місцями можливі невеликі заморозки, – повідомляють в обласному гідрометеоцентрі. Втім, до кінця тижня спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температурних показників.

На Тернопільщину насунулася холодна повітряна маса арктичного походження. Це зумовило суттєве зниження температурних показників, – пояснюють в обласному гідрометеоцентрі. Втім, уже цими днями погодні умови дещо стабілізуються.

«Упродовж доби ми будемо перебувати у середземноморській повітряній масі. Але атмосферні фронти з півночі ще будуть мати вплив на наш регіон. Тому цими днями по області можливі невеликі дощі. Погода спостерігатиметься хмарною з проясненнями, вітер південно-західного напрямку помірної швидкості. Щодо температурних показників найближчої ночі передбачається: 1 – 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту можливі невеликі заморозки. Вдень передбачається десять – п’ятнадцять градусів тепла».

Стрімких змін у погодних умовах радять очікувати вихідними. Метеорологи передбачають 13 – 18 градусів вище нуля, а місцями ще вищі показники. Такі різкі перепади погоди можуть позначитися на самопочутті і здоров’ї метеозалежних краян.

Софія Романська