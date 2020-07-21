Неочікуваним для працівників обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького став спонтанний візит високих гостей.

Саме постать класика польської літератури вабить до Кременця туристів з сусідньої держави, серед них часто відомі особистості, пише Терен.

– У рамках приватного візиту музей Юліуша Словацького відвідали перший віце-прем’єр Уряду Республіки Польща Яцек Сасін, директор політичного кабінету віце-прем’єра Ришард Мадзяр, консул РП в Луцьку Піотр Матусяк та інші, супроводжуючі їх, особи. Екскурсію музеєм високим гостям провела старший науковий співробітник Олена Гаськевич, – розповідають у музеї.

Фахівців музею Юліуша Словацького не застали зненацька. Вони з гідністю впоралися зі своїми професійними обов’язками та зацікавили розповідями про життя польського генія у Кременці гостей.