Чергові атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. Вони сприятимуть ускладненню погодних умов у регіоні. Зокрема, протягом доби можливий сильний вітер, місцями пройдуть дощі, а також погіршуватимуть видимість тумани.

Вночі та вранці під час туманів видимість знижуватиметься до 200–500 метрів. Місцями пройдуть невеликі дощі. Через перепади температурних показників на автошляхах утворюватиметься ожеледиця.

«24-го грудня чергові атмосферні фронти прийдуть в Україну із заходу та північного заходу Європи. Проте поступове, але невідворотне потепління, легко перетворюватиме сніг у дощ. Можливі налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Опади, переважно дощ, очікуються завтра на Заході. Проте вже 25-го грудня можливий мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Завтра в Україні спостерігатиметься посилення південного вітру до штормових значень! На Західній Україні вдень відчутно потепліє до +1+6 градусів, запахне весною, місцями ймовірно +5+10 градусів! Опади, через потепління, очікуються переважно у вигляді дощу. Погода – складна, і для водіїв, і для пішоходів, і для комунальників, і для тих, хто реагує на зміну повітряних мас», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через підвищений рівень вологості відчуття холоду посилюватиметься. Окрім цього, впливатимуть на здоров’я магнітні бурі, які спостерігатимуться цими днями на Тернопільщині.